Шанбиев — о работе с первой командой «Спартака»: тренер не даёт расслабиться

Полузащитник «Спартака-2» Шамсиддин Шанбиев поделился впечатлениями от работы с основной командой, вместе с которой отправился на зарубежные сборы.
«Уровень сразу чувствуется. Здесь ребята намного быстрее, умнее и техничнее. Будем тренироваться и прогрессировать. Перед вылетом на сборы получил травму в игре и на сборах тоже, поэтому немного пропустил и входить было тяжеловато, но сейчас полностью готов.
Другие ребята из «Спартака-2» подошли, общаемся. Но и основная команда, ребята, которые здесь давно, поддерживают молодых ребят, в особенности Джано. Неплохо освоился, очень здорово тренироваться и играть с такими мастерами.
Тренер держит на поводке и не даёт расслабиться. После тренировки устаёшь и сразу спишь. Ставим два будильника, потому что не слышим», — рассказал Шанбиев в беседе с пресс-службой клуба.
В минувшем сезоне ФНЛ Шанбиев принял участие в 32 матчах (31 в основном составе).