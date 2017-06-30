На финал КК-2017 в Санкт-Петербурге продано 50 тыс. билетов, ожидается аншлаг

На финальный матч Кубка конфедераций, в котором сыграют сборные Германии и Чили, продано уже 50 тыс. билетов. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге 2 июля.
«На сегодняшний день на финал продано уже 50 тысяч билетов. Плюс 3 тысячи билетов были распространены среди социально не защищенных слоёв населения города и 1,5 тысячи – в Ленобласти. Так что стадион будет забит», – цитирует Кириллова «Фонтанка».
Стадион «Санкт-Петербург» вмещает 68 тыс зрителей.
Германия — Мексика — 4:1. Видеообзор полуфинального матча Кубка конфедераций