Экс-форвард ЦСКА Янчик находится на просмотре в клубе второй польской лиги

Бывший нападающий московского ЦСКА Давид Янчик находится на просмотре в новом клубе. Как сообщает Futbolnews, на этот раз форвард пробует свои силы в польской команде «Радомяк», которая выступает во второй лиге местного первенства
Отмечается, что «Радомяк» в ближайшую субботу проведёт товарищеский матч с «Легией», за которую Янчик выступал с 2005 по 2007 год
Российским любителям футбола 29-летний футболист известен по выступлениям за ЦСКА. Права на Янчика принадлежали «армейцам» с 2007 по 2013 год. Он сыграл в составе ЦСКА всего в 14 матчах и забил один гол, большую часть времени игрок проводил в аренде в других клубах.