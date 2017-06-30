«Спортинг» арендовал Думбия у «Ромы» с опцией выкупа

Нападающий «Ромы» Сейду Думбия продолжит свою карьеру в лиссабонском «Спортинге» на правах аренды, сообщает официальный сайт «Ромы».
29-летний ивуарийский форвард будет выступать в португальском клубе до лета 2018 года, после чего у «Спортинга» будет возможность выкупить права на футболиста у «Ромы».
В прошлом сезоне Думбия, известный российским болельщикам по выступлениям за московский ЦСКА, также на правах аренды выступал за «Базель». В 25 матчах чемпионата Швейцарии он забил 20 голов.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Спортинга».
Думбия сообщил о переходе в лиссабонский «Спортинг»