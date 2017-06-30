Месси предложил вместо подарков на свадьбу сделать пожертвования в его фонд

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси предложил вместо подарков на свою свадьбу сделать пожертвования в его благотворительный фонд, сообщает Goal. 30-летний футболист в 2009 году открыл фонд по оказанию здравоохранительной, образовательной и спортивной помощи детям.
Ранее сообщалось, что свадьба Месси состоится сегодня, 30 июня, в аргентинском городе Росарио, где он родился. Женой футболиста сборной Аргентины станет Антонелла Роккуццо, которая является матерью его двух сыновей.
Фонд Месси по помощи детям не декларировал € 10 млн дохода