Полоз, Ерохин, Панюков и Мак отправились на второй сбор «Зенита»

«Зенит» в пятницу отправился в Австрию на второй сбор, сообщает официальный сайт петербургского клуба.
В списке присутствуют новички Дмитрий Полоз и Александр Ерохин, находящийся на просмотре Андрей Панюков и Роберт Мак, который может перейти в греческий ПАОК.
На сбор отправились следующие футболисты: Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Игорь Смольников, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Максим Карпов, Юрий Жирков, Денис Терентьев, Хави Гарсия, Ибрагим Цаллагов, Олег Шатов, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Эрнани, Маурисио, Кристиан Нобоа, Жулиано, Роберт Мак, Йоан Молло, Андрей Панюков, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз, Артём Дзюба и Лука Джорджевич.
Подопечные Роберто Манчини проведут два товарищеских матча: 4 июля в Фёклабрукке с «Аустрией» и 8 июля (соперник уточняется).