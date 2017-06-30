Боярский посоветовал российским футболистам отрастить усы

Известный актёр театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский дал шуточный совет российским футболистам.
«Это (Кубок конфедераций. — Прим. „Чемпионата“) не репетиция, это настоящая битва. Поэтому нашим спортсменам нужно только наматывать на ус. Я не знаю, поможет ли это, но рекомендую всем нашим спортсменам отпустить усы, как у меня, и на них наматывать, наматывать, наматывать до 2018 года», — приводит слова Боярского «Мир 24».
Напомним, что на домашнем Кубке конфедераций сборная России не сумела выйти в плей-офф, заняв третье место в группе.
Бирхофф: совет россиянам — ехать в хорошие команды, чтобы поднять свой уровень