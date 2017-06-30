Сёмин: переход Кверквелии – положительная новость для «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в интервью клубной пресс-службе подвёл итоги контрольного матча с хорватской «Риекой» (0:1), а также прокомментировал переход в стан «железнодорожников» из «Рубина» защитника Соломона Кверквелии, который вторую половину прошлого сезона выступал за «Локо» на правах аренды.
«Риека» – хорошая, достойная команда. Сама игра была равной: первый тайм, на мой взгляд, был проведён нами не лучшим образом, ребята выглядели физически уставшими. Второй тайм провели достойно. Впервые отыграли по 90 минут, что очень важно. Были хорошие моменты, были и не очень. Самое главное, что никто не оказался травмирован.
Я доволен тем, как работала команда. Жаль, что есть травмированные ребята: Игнатьев, Ротенберг, Коломейцев… Мы посмотрели в деле Лысова, молодого игрока, которому предстоит ещё много работы. Хорошо проявил себя Антон Миранчук. Матчи с такими соперниками очень полезны для нас.
Переход Кверквелии? Это положительная новость для нас, особенно если учитывать наличие травмированных Чорлуки и Денисова", — заявил Сёмин.