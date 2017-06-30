«Локомотив» объявил о переходе защитника Кверквелии

Защитник Соломон Кверквелия официально стал игроком «Локомотива». В минувшем сезоне Кверквелия выступал за «Локомотив» на правах аренды. Сегодня был оформлен трансфер — 25-летний игрок подписал контракт до 2021 года.
«Соломон очень спешил в Австрию на последние дни сбора, переживал из-за небольшого опоздания самолёта, и в этом – его отношение к работе и к команде. Он прекрасно проявил себя в минувшем сезоне на позиции центрального защитника, показал себя настоящим профессионалом, прекрасным товарищем и замечательным человеком. Мы договорились с Соломоном о долгосрочном сотрудничестве. Верим в него и желаем долгих лет успешной карьеры в «Локомотиве», — цитирует президента столичного клуба Илью Геркуса пресс-служба „Локомотива“.