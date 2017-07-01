«Вест Хэм» готов заплатить £ 20 млн за форварда «Кёльна» Модеста

«Вест Хэм Юнайтед» ведёт переговоры о переходе нападающего «Кёльна» Антони Модеста, сообщает Sky Sports. Английский клуб готов заплатить за 29-летнего француза £ 20 млн. Также сообщается, что прошлым летом «молотобойцы» отказались от возможности приобрести Модеста за £ 6 млн.
Ранее «Кёльн» объявил о прекращении переговоров с китайским «Тяньцзинь Цюаньцзянь» по трансферу Модеста, несмотря на достижение предварительной договорённости.
По итогам предыдущего сезона Модест принял участие в 34 матчах немецкой Бундеслиги, став автором 25 голов.
«Вест Хэм» также контактировал с «Вильярреалом» по поводу трансфера нападающего Седрика Бакамбу, который также интересен «Ньюкасл Юнайтед».