«Кельн» объявил о прекращении переговоров с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» по Модесту

«Кельн» объявил о прекращении переговоров с китайским клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь» по переходу форварда Антони Модеста.
«Антони Модест не перейдёт в китайский клуб, несмотря на достижение предварительной договорённости между „Кельном“ и «Тяньцзинь Цюаньцзянь». „Кельн“ прекратил переговоры по Модесту», — сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Ранее сообщалось, что Модест перейдёт в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за € 35 млн, а сам игрок будет получать зарплату в размере € 10 млн в год.
По итогам предыдущего сезона Модест принял участие в 34 матчах Бундеслиги, став автором 25 голов и 2 результативных передач. Его контракт с «Кёльном» рассчитан до лета 2021 года.