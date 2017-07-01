«Витория» из Гимарайнша подписала контракт с экс-защитником ЦСКА

«Витория» из Гимарайнша подписала 21-летнего российского защитника молдавского происхождения Анатолие Николаеша, сообщает Record.
Николаеш начинал играть в мини-футбольной команде — «Дине». В большом футболе на молодёжном уровне он выступал за ЦСКА с 2012 по 2015 годы. По истечении контракта с «армейцами» Николаеш отправился в Португалию, где в феврале 2016-го подписал контракт с «Лейрией». В предыдущем сезоне он провёл 20 матчей в третьем по значимости португальском дивизионе — именно там сейчас выступает «Лейрия».
«Витория» в предыдущем чемпионате Португалии заняла четвёртое место вслед за «Бенфикой», «Порту» и «Спортингом» и сыграет в Лиге Европы 2017/18, где начнёт выступления с группового этапа.