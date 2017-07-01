Заммер одобряет трансферную политику «Баварии»

Бывший спортивный директор мюнхенской «Баварии» Маттиас Заммер адресовал слова похвалы президенту клуба Ули Хёнессу за его подход к трансферной политике. Хёнесс, в частности, отметил, что клуб делает ставку на молодых игроков, пытаясь в будущем иметь конкурентоспособную команду.
«Я считаю подход Хёнесса к делу достойным похвалы. И очень рад, что он высказался так ясно. Это логическое следствие тех трансферных сделок, которые осуществлялись до сих пор. Я нахожу, что это отличный путь», — приводит слова Заммера Bild.