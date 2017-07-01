«Амкар» официально объявил о продлении контрактов с Гаджиевым и его помощниками

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев и его помощники – тренеры Андрей Каряка, Арслан Халимбеков и Горан Алексич, тренер вратарей Владимир Сычёв и тренер по физизической подготовке Андрей Разин — подписали новые трёхгодичные контракты, сообщает официальный сайт пермского клуба.
«Гаджи Муслимович работает в Перми два с половиной года, и за это время в каждом из клубов РФПЛ была как минимум одна смена главного тренера. Но мы строим свою работу на других принципах – доверия к людям и уважения их профессиональных качеств. Именно благодаря этому мы остаёмся стабильной командой, которая имеет возможность полностью раскрывать свой потенциал.
В последнее время у «Амкара» не раз возникали сложные периоды, однако наша сплочённость позволяла нам становиться только сильнее. На мой взгляд, Гаджи Муслимовичу удалось собрать в «Амкаре» одну из лучших тренерских команд» РФПЛ, и я очень рад, что эти замечательные специалисты остаются в Перми.
Переговоры о новых контрактах были несложными – мы все дорожим тем, что нам посчастливилось работать вместе, так что пришлось только обсудить некоторые детали нашего дальнейшего сотрудничества. От всей души хочу пожелать Гаджи Муслимовичу и его помощникам новых творческих удач и хорошего футбола на радость нашим болельщикам!» — заявил генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин.
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