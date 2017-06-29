«Амкар» продлил контракт с Гаджиевым на три года

«Амкар» продлил контракт с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым. Об этом сообщил президент пермского клуба Геннадий Шилов. Прежнее соглашение с 71-летним специалистом было рассчитано до конца сезона-2016/17.
«Новый контракт с Гаджиевым заключён на три года», — уточнил Шилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Гаджиев возглавил «Амкар» в конце декабря 2014 года. Под его руководством пермяки в прошлом сезоне заняли 10-е место в турнирной таблице Российской футбольной Премьер-Лиги.
Резвухин: у «Амкара» есть договорённость о продлении контракта с Гаджиевым