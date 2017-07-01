Защитник «Спартака» Георгий Тигиев по просьбе спецкора «Чемпионата» в Австрии Олега Лысенко составил свой вариант символической сборной Северной Осетии из числа действующих футболистов.
Стартовый состав у 22-летнего уроженца Беслана получился следующим: Джанаев («Ростов»), Цаллагов («Зенит»), Камболов («Рубин»), Таказов («Амкар»), Плиев («Ахмат»), Бакаев («Кайрат»), Засеев («Уфа») Хубулов («Анжи»), Дзагоев (ЦСКА), Хадарцев («Анжи»), Гогниев («Кубань»). Себя Тигиев скромно определил в резерв.
Напомним, что ранее Тигиев показал 100-процентный результат на экзамене на знание истории «Спартака».
Защитник «Спартака» Тигиев составил символическую сборную Северной Осетии