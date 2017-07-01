Паредес завершил 6-часовой медосмотр для перехода в «Зенит»

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес, который сегодня рано утром прилетел в Рим из Буэнос-Айреса, завершил прохождение медицинского осмотра в преддверии перехода в «Зенит». 23-летний футболист проходил медосмотр в клинике «Вилла Стюарт» на протяжении шести часов, сообщает итальянский журналист Филиппо Биафора в «Твиттере».
28 июня итальянские СМИ сообщили, что «Зенит» достиг соглашения с «Ромой» по трансферу Паредеса.
В прошлом сезоне Паредес сыграл в 27 (15 в стартовом составе) матчах итальянского чемпионата, забил 3 гола, отдал 1 голевой пас и получил 4 жёлтых карточки.
Посмотреть видео после того, как Паредес завершил медосмотр, можно в Youtube.