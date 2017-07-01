ЦСКА объявил о переходе Ткачёва в тульский «Арсенал» на правах аренды

28-летний полузащитник московского ЦСКА Сергей Ткачёв в субботу пополнил состав тульского «Арсенала», за который будет выступать на правах аренды.
Соглашение ЦСКА с «Арсеналом» рассчитано до окончания сезона-2017/18, с опцией дальнейшего выкупа трансфера, сообщает официальный сайт «армейцев».
В прошлом сезоне Ткачёв выступал на правах аренды в самарских «Крыльях Советов», где провёл 20 матчей и забил два гола.
Напомним, в ЦСКА полузащитник перешёл в январе 2016 года, подписав контракт сроком на четыре года.
Ткачёв прибыл в расположение ЦСКА