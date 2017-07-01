Дм. Черышев: сборная России на Кубке конфедераций сделала большой шаг вперёд

Российский специалист Дмитрий Черышев рассказал о подготовке Нижнего Новгорода к ЧМ-2018 и ответил на вопрос о состоянии сборной России.
«Для нас это большой праздник. В самом деле, увидеть всех лучших футболистов мира, которые будут участвовать в таком серьёзном, грандиозном мероприятии. Мы следим за тем, как готовится Нижний Новгород, и постоянно приезжаем туда. Вижу, как прогрессируют, улучшаются дороги, инфраструктура. Есть ещё одна сама главная вещь, когда ты едешь с другой стороны и видишь этот грандиозный, большой, красивый стадион, будет 100 процентов одним из самых лучших стадионов России. Я еду, наслаждаюсь и, действительно, получаю удовольствие от того, что я знаю, что в моём родном городе будет такой шикарный стадион
И команда будет. У нас в Нижнем Новгороде очень много талантливых ребят. Поверьте мне, что в Нижнем Новгороде обязательно будет команда, которая поборется за золото российского чемпионата. Россия на Кубке конфедераций сделала большой шаг вперёд, по сравнению с тем, во что она играла в каких-то отборочных, товарищеских играх. Как она сейчас выглядела на футбольном поле, я рад и доволен. Команда прогрессирует и растёт. Даже больше могу сказать, что она раскрепостилась, чего не хватало нашим футболистам. Поймите правильно, у многих ребят нет игровой практики плана такого уровня. Поэтому то, что сейчас команда наша потихонечку набирала обороты и показывала довольно таки интересный футбол. Я даже больше скажу, используй некоторые моменты Ерохин и Смолов, поверьте мне, мы бы разговаривали уже совсем о другом.
Я от души пожелаю Смолову, чтобы он не останавливался на достигнутом. В Испании есть такое слово «incertidumbre», обозначающее «неизвестность». Вот я хочу, чтобы он не наслаждался, а всегда был в моменте неизвестности, то есть ему нужно прогрессировать. Из него получится очень хороших футболист. Думаю, у него обязательно это получится, он должен этого захотеть. Сейчас, в данный момент, он находится в удобном состоянии. Ему нужно опять найти зону неизвестности, вот тогда у него будет прогресс. Не знаю где это будет, за границей, в России. Без разницы. Самое главное, чтобы он попал в неудобное положение. Вышел из зоны комфорта. Я вообще хочу, чтобы в нашей сборной играло много футболистов, которые играют в зарубежных чемпионатах и показывают красивый футбол.
Насчёт Дзюбы и Кокорина, всё зависит от главного тренера. Все решения принимает он. Поэтому, если он в данный момент не видит этих игроков, я не имею права ни советовать, ни о чём говорить. Мы можем обсуждать. Но, я не буду обсуждать решения главного тренера, потому что я всё-таки тоже тренер, такой же уровень. Я могу только поддерживать Стаса, пожелать ему удачи и самое главное — результата», — передает слова Черышева корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.