Мутко: нужно закрыть тему конфликта Лебедева и Жиркова и двигаться дальше

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко подвёл итоги встречи с членом исполнительного комитета РФС Игорем Лебедевым. На встрече, в частности, обсуждались высказывания Лебедева в адрес игрока сборной России Юрия Жиркова.
«Я лично удовлетворён. Мы поговорили, все обсудили, Игорь даст свои пояснения. И эта тема будет закрыта, надо её просто закрыть и двигаться дальше. Я всё прекрасно понимаю, не первый день в спорте, в футболе, я понимаю, что такое политика, что такое эмоции. Мы работаем в исполкоме РФС, и надо понимать, что за нами сборная, весь футбол российский», — приводит слова Мутко «Интерфакс».