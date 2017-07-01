Агент: «Зенит» интересовался Уной, но РФПЛ — не та лига, где хочет играть Адам

Агент Самуэль Замбелли, представляющий интересы полузащитника «Бордо» Адама Уны, подтвердил, что его клиент продолжит карьеру в «Наполи».
«Мы много раз общались с „Наполи“, этот клуб давно следил за Адамом. Слухи про „Рому“ и „Зенит“ были правдой, эти клубы интересовались моим клиентом, но „Наполи“ вел Адама около года. Мы не были уверены в варианте с „Зенитом“, потому что РФПЛ — не та лига, где Адам хотел бы играть. Уна понимает, что не будет в «Наполи» игроком основы, но рассчитывает стать им за два года», — цитирует агента Gazette du Fennec.
В минувшем сезоне 20-летний полузащитник провёл за «Бордо» 26 матчей в чемпионате Франции (11 — с первых минут), забил три гола и отдал две результативные передачи.