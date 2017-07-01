«Престон», «Мидлсбро» и «Сандерленд» хотят купить Макгиди у «Эвертона»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Селтика», а ныне игрок «Эвертона» Эйден Макгиди может сменить клуб. В переходе 31-летнего футболиста заинтересованы «Престон Норт Энд», «Мидлсбро» и «Сандерленд», информирует Liverpool Echo.
Макгиди провёл минувший сезон в «Престоне» на правах аренды. Полузащитник отыграл 34 матча за «Престон», забив 8 мячей и отдав 9 голевых передач. В феврале Макгиди получил приз «Лучшему игроку месяца» в Чемпионшипе.
Эйден Макгиди перешёл в московский «Спартак» из шотландского «Селтика» в 2010 году. Контракт футболиста с «Эвертоном» истечёт через год.