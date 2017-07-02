Дети из 64 стран сыграли в чемпионате по футболу для дружбы

В Санкт-Петербурге в рамках пятого сезона детской международной социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» состоялся чемпионат по футболу для дружбы.
Чемпионат объединил под своим флагом юных футболистов – послов программы из 64 стран. Мальчики и девочки 12 лет были объединены в восемь международных сборных дружбы, место на тренерском мостике заняли юные тренеры из числа участников предыдущих сезонов проекта.
С 27 июня по 29 июня юные футболисты находились в Лагере Дружбы, под руководством юных тренеров и под присмотром известных футболистов прошли тренировочные сборы, которые помогли спортсменам наладить отношения на футбольном поле, выработать командную тактику и почувствовать плечо товарища по команде.
1 июля футболисты встретились на газоне футбольного поля и на собственном примере доказали всему миру, что дружба возможна в независимости от пола, физических возможностей и расовой принадлежности.
«Мне очень нравится быть здесь, в первый раз я была игроком, в этом сезоне я выступаю в роли юного тренера. Новая должность довольно сложная, необходимо подавать пример и быть лидером для всех игроков моей команды. Я уверена, что в будущем реализую себя в спорте, возможно, как тренер, но сейчас моя мечта – стать профессиональной футболисткой», — поделилась эмоциями Эмеке Хенсен (16 лет, Нидерланды), единственный юный тренер-девушка.
Волею жребия в первом чемпионате по футболу для дружбы, проходившего по олимпийской системе, жёлтая Сборная дружбы сыграла вместе со Сборной дружбы цвета циан, красная Сборная дружбы встретилась с юными футболистами из оранжевой Сборной дружбы.
Белая команда провела игру с Зелёной сборной, а дети в фиолетовых футболках повстречалась с командой синего цвета. После небольшого перерыва прошли полуфиналы и финал между оранжевыми и фиолетовыми. Матч проходил под девизом дружбы и равенства. Завершилась игра со счётом 4:3 в пользу спортсменов из Оранжевой команды и дружеским рукопожатием игроков после финального свистка.
Кульминацией соревновательной части пятого сезона «Футбола для дружбы» стала уникальная церемония награждения участников финала. Капитаны команд наградили друг друга медалями, грамотами и специальными призами от Российского футбольного союза.
«Приятно смотреть на молодых ребят с горящими глазами со всего мира. На чемпионате по футболу для дружбы спортсмены из разных стран за три дня объединились в настоящие команды. Дети боролись за победу как взрослые, и я думаю, их ожидает большое будущее» — прокомментировал турнир президент РФПЛ Сергей Прядкин.
Юные футболисты, не принимавшие участие в финальной игре, провели ряд дружеских встреч в поддержку ценностей программы «Футбол для дружбы». Поболеть за юных спортсменов пришли более тысячи человек, среди которых известные футболисты, в том числе лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков и главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, а также более 200 журналистов ведущих спортивных международных СМИ и представители футбольных ассоциаций мира.
Дети из 64 стран сыграли в «Футбол для дружбы»