Бельерин намерен сообщить руководству «Арсенала», что хочет перейти в «Барсу»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин на следующей неделе проведёт встречу с руководством лондонского клуба. На ней 22-летний испанец намерен сообщить, что хочет продолжить карьеру в «Барселону», информирует Marca.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» отклонил предложение «Барселоны» по Бельерину. Видеть молодого футболиста в каталонской команде хочет её новый главный тренер Эрнесто Вальверде. В «Барселоне» надеются на то, что желание самого защитника перейти в стан сине-гранатовых сыграет сыграют решающую роль.
Действующий контракт Бельерина с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023 года.