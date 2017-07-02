Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бельерин намерен сообщить руководству «Арсенала», что хочет перейти в «Барсу»

2 июля 2017, воскресенье. 10:16. Футбол

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин на следующей неделе проведёт встречу с руководством лондонского клуба. На ней 22-летний испанец намерен сообщить, что хочет продолжить карьеру в «Барселону», информирует Marca.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» отклонил предложение «Барселоны» по Бельерину. Видеть молодого футболиста в каталонской команде хочет её новый главный тренер Эрнесто Вальверде. В «Барселоне» надеются на то, что желание самого защитника перейти в стан сине-гранатовых сыграет сыграют решающую роль.

Действующий контракт Бельерина с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023 года.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Арсенал Лондон ФК Барселона Эктор Бельерин Трансферы
Новости. Футбол
2 июля 2017, воскресенье
11:27 «Ювентус» готов выкупить Себальоса у «Бетиса»
11:07 «Рома» хочет приобрести у «ПСЖ» Лукаса Моуру
10:42 Злобин начал подготовку к сезону-2017/18 с основной командой «Бенфики»
10:38 Анчелотти: агент Левандовского? В моём идеальном мире агенты ничего не говорят
10:22 Юрченко: «Тосно» хочется удивить «Зенит», у которого звёздный состав
10:16 Бельерин намерен сообщить руководству «Арсенала», что хочет перейти в «Барсу»
10:14 Анчелотти — о Саньоле: я хотел получить ассистента, знающего «Баварию»
10:08 «Рубин» выразил соболезнования семьям погибших в ДТП в Татарстане
09:54 Дети из 64 стран сыграли в чемпионате по футболу для дружбы
09:48 Во Франции сообщили об интересе «Бордо» к полузащитнику «Зенита» Хави Гарсии
09:45 Пак Чжи Сун: Рашфорд прогрессирует под давлением, это впечатляет меня
09:38 В Аргентине состоялся прощальный матч бывшего нападающего «Спартака» Кавенаги
09:27 Калитвинцев: «Лудогорец» — самый сильный соперник «Динамо» в нынешнее межсезонье
09:24 Горецка: пришлось постараться, чтобы фанаты поддержали молодую сборную Германии
09:01 Жардим: хочу сохранить Мбаппе и работать с лучшими, но это не всегда возможно
08:51 Анчелотти: у Толиссо отличные данные для того, чтобы заменить Алонсо
07:17 Швайнштайгер: моя травма не выглядит серьёзной, надеюсь уже скоро сыграть
05:46 Швайнштайгер получил повреждение бедра в матче за «Чикаго Файр»
05:02 «Торино» хочет купить у «Байера» Мехмеди примерно за € 4 млн
04:03 «Ювентус» не хочет продавать Сандро в «Челси» или «ПСЖ» даже за € 70 млн
03:46 Видеообзор матча «Спартак» — «Вождовац» (3:2)
03:27 «Челси» и «Наполи» интересуются защитником «Хоффенхайма» Толяном
02:12 «Ахмат» подписал контракт с бразильским защитником Филипе Сампайо
02:08 Паредес: разговор с Манчини стал решающим в моём трансфере в «Зенит»
01:48 «Барселона» заинтересована в приобретении Бонуччи
00:57 Семак: я увидел много того, что «Уфа» должна оставить в своём арсенале
00:47 Дибала забил гол со штрафного удара, перебросив стенку из 20 человек
00:44 Тренер «Партизана» — об ошибках вратарей в игре с ЦСКА: порой такое случается
00:29 Паредес прибыл в расположение «Зенита»
00:20 Аллегри: я не сделал ничего, чтобы отговорить Погба от перехода в «МЮ»
00:19 «Милан» договорился с «Байером» о трансфере Чалханоглу за € 20 млн
00:15 Рафинья Алькантара: с моим будущим ещё ничего не ясно
00:09 Форвард «Тоттенхэма» Кейн на Багамах сделал предложение своей девушке
00:05 Выиграй билеты на ЧМ-2018 с помощью цифр на карте
1 июля 2017, суббота
23:56 Капский: трансфер Драгуна в БАТЭ — моя давняя мечта
23:44 Жермен: перейти в топ-клуб Мбаппе ещё успеет, сейчас лучше остаться в «Монако»
23:40 Анчелотти: мне нравится Алексис Санчес, но он не единственный игрок в мире
23:28 Вандал в Уругвае свалил статую Луиса Суареса и оставил записку на постаменте
23:25 Гончаренко: Дзагоев наверняка сыграет в следующем контрольном матче ЦСКА
23:21 Газидис: этим летом «Арсенал» ищет по-настоящему высококлассных игроков
23:06 «Лас-Пальмас» отдал экс-игрока «Рубина» Ливайю в аренду афинскому клубу АЕК
23:05 Ф. Невилл: «МЮ» вернёт титул, если будет превращать преимущество в победы
22:50 Варгас: не знаю, как буду праздновать, если забью победный гол в финале КК-2017
22:49 Гюндоган составил команду, с которой он хотел бы спасти мир
22:45 Новичок Марко Петкович, автограф от Селихова – в фотообзоре со сборов «Спартака»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как бы вы поступили на месте Фёдора Смолова?
Архив →
© championat.com, 2000–2017