«Вест Хэм» намерен приобрести Хавьера Эрнандеса

«Вест Хэм Юнайтед» хочет вернуть в английскую Премьер-лигу бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Хавьера Эрнандеса, выступающего за «Байер», сообщает ESPN FC.
По данным издания, этим летом лондонский клуб намерен приобрести игрока в линию нападения, и именно Чичарито является их главной целью.
В «Вест Хэме» полагают, что «Байер» может согласиться продать 29-летнего форварда сборной Мексики, так как через год закончится его контракт с немецким клубом.
В составе «Байера» Хавьер Эрнандес провёл 76 матчей и забил 39 голов. За «МЮ» нападающий забил 59 мячей в 158 матчах.
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