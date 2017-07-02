Паредес провёл первую тренировку в составе «Зенита»

Новичок «Зенита» Леандро Паредес провёл первую тренировку с сине-бело-голубыми на сборе в Австрии. Сегодня утром аргентинский игрок принял участие в отработке комбинаций вместе с командой, а затем отправился заниматься по индивидуальной программе, сообщается на официальном сайте «Зенита».
Ближайший товарищеский матч сине-бело-голубые проведут 4 июля в Фёклабрукке против «Аустрии».
Накануне «Зенит» и «Рома» достигли договорённости о переходе Паредеса в состав сине-бело-голубых. Соглашение с футболистом рассчитано на четыре года.
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