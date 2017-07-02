«СКА-Хабаровск» рассматривает «Анжи-Арену» в качестве резервного стадиона в РФПЛ

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов рассказал, что клуб рассчитывает устранить все недостатки домашнего стадиона в Хабаровске до старта нового сезона, а также сообщил, что «Анжи-Арена» в Каспийске, на которой проводит игры «Анжи», рассматривается дальневосточной командой как вариант запасного стадиона.
«Планируем проводить домашние матчи «СКА-Хабаровск» на стадионе имени Ленина в Хабаровске. Но для этого наша арена должна пройти сертификацию футбольного поля и стадиона. Сейчас в Хабаровске арена второй категории, на которой можно проводить матчи ПФЛ и ФНЛ. Игры российского чемпионата проходят на стадионах первого и высшего уровня. Чтобы улучшить категорию, нужно выполнить ряд замечаний от комиссии РФПЛ. Их много, но они мелкие и решаемые. Например, оборудовать комнату допинг-контроля, увеличить количество леек в душевой. Часть этих вопросов мы уже устранили.
Также занимаемся укладкой поля. Оно расстелено уже на 9/10, в ближайшие два-три дня собираемся положить всё остальное, доклеить всю площадь. После завершения работ пригласим компанию «Спорт-Тест» для получения сертификата на газон. После ликвидации всех замечаний к стадиону пригласим комиссию РФПЛ. По регламенту она должна приехать к нам не позднее, чем за 10 дней до начала чемпионата и допустить арену.
Заявление резервного стадиона? Это не ноу-хау Премьер-Лиги, а стандартная процедура, которая существует и в ФНЛ. Вместе с заявкой команды прописывается стадион для матчей молодёжных команд и резервный стадион. Каждый клуб должен заявить резервный стадион, это обязательная процедура, без которой не пройдёт заявка нашего клуба.
«Анжи-Арену» рассматриваем как наиболее вероятный вариант резервной арены. Ещё не провели официальную заявку, но пока этот стадион является для нас предпочтительным вариантом. Учитывали многие факторы – состояние поля, сложившиеся отношения между клубами. С президентом «Анжи» обсуждали этот вопрос, нас будут рады видеть. Факторов много, но решение пока не принято окончательно. «Анжи-Арена» — это один из вариантов», — сказал Флегонтов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.