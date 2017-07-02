«Краснодар» вновь арендует Шишкина у «Локомотива»

По информации «Чемпионата», «Краснодар» договорился с «Локомотивом» о новой аренде защитника Романа Шишкина. Она будет рассчитана на весь следующий сезон.
Прошлый сезон Шишкин начинал в «Локомотиве», а в январе этого года перебрался на правах аренды в «Краснодар» и провёл за «быков» шесть матчей в российской Премьер-Лиге. Контракт 30-летнего футболиста с «железнодорожниками» истекает летом 2019 года.
Помимо «Локомотива» и «Краснодара» Шишкин ранее выступал за «Спартак» и «Крылья Советов». Также в активе защитника 16 матчей за сборную России.