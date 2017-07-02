«Ростов» просматривает 21-летнего ганского форварда Эрнеста

На просмотре в «Ростове» находится ганский форвард Антви Эрнест. 21-летний футболист провёл на поле 60 минут в сегодняшнем контрольном матче с албанским «Кукеси» (0:1), информирует пресс-служба ростовчан.
Эрнест является игроком клуба «Униан Лейрия», выступающего во втором по силе дивизионе португальского футбола. Контракт ганца с командой рассчитан до лета 2018 года.
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Сегодня «Ростов» проведёт ещё один контрольный матч — с чешским клубом «Млада Болеслав» (начало — в 19:00 мск).