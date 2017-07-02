Лопырева: посмотрим, кто из моих рук получит приз лучшему игроку финала КК-2017

Посол чемпионата мира по футболу 2018 года от Ростова-на-Дону Виктория Лопырева вручит награду лучшему игроку финала Кубка конфедераций. Решающий матч турнира между Чили и Германией состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 2 июля. Начало игры запланировано на 21:00 мск.
«Как и все футбольные фанаты, я с нетерпением жду, чем же закончится Кубок конфедераций, этот футбольный праздник, который мы все так ждали. Мы готовились целый год, и сегодня нам предстоит узнать имя победителя. Мне очень интересно, какая команда победит, потому что именно я вручаю награду Man of the match. Посмотрим, кто им станет и получит приз из моих рук. Считаю, что должен победить лучший, так что посмотрим, кто это будет, это будет зависеть от игры», — сказала Лопырева.
Видео с Викторией Лопыревой можно посмотреть на «Чемпионате».