Кашчелан: «Тосно» проверил себя на фоне команды из квалификации Лиги чемпионов

Капитан «Тосно» Младен Кашчелан после контрольной игры с македонским «Вардаром» (1:0) поделился впечатлениями от матча.
«Результат положительный, мы не пропустили, но могли забить и больше. Радует, что растёт организация игры. Конечно, есть ещё много вещей, которые надо исправить. Для этого и существуют игры на сборе, чтобы и форму привести в оптимальное состояние.
Можно сказать, что мы провели хороший спарринг и проверили свои возможности с командой, которая через 10 дней уже будет играть с «Мальмё» в квалификации Лиги чемпионов. Отрадно, что мы срастаемся вместе и знакомимся с новыми футболистами, привыкаем друг к другу, для того чтобы в чемпионате было легче", — цитирует Кашчелана сайт «Тосно».