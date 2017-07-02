Болельщики сыграли в футбол с журналистами на плавучей барже BUD. Фоторепортаж

2 июля в Москве на плавучей барже BUD прошёл футбольный турнир для болельщиков, организованный «Чемпионат.com». На борту баржи разместилось футбольное поле, зона публичных просмотров и интерактивный бар. Маршрут BUD Stadium пролегал от Кутузовского причала до Новоспасского моста и обратно. Турнир завершился просмотром матча Кубка конфедераций за третье место между Португалией и Мексикой.
BUD Stadium — уникальная активация официального спонсора чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций — BUD Alcohol Free.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих читателей фотографии с футбольного турнира BUD Stadium, подготовленные специальным фотокорреспондентом Алёной Сахаровой.