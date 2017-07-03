Видаль: сборная Германии иногда атаковала, а иногда отдыхала

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль поделился впечатлениями от поражения в финальном матче Кубка конфедераций — 2017 с Германией. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 1:0 в пользу бундестим.
«Немножко грустно, мы проиграли, но всё равно довольны собой. Команда делала что могла, но мы не выиграли финал. Что ж, бывает. Посмотрим, что будет в следующий раз. Конечно, мы хотим в следующие
разы выиграть.
В финале соперники были равны. Сборная Германии иногда атаковала, а иногда отдыхала. Ожидаем, что в следующем году на чемпионате мира сборная Чили добьётся большего. Довольны своей игрой, будем продолжать выступать уверенно и сильно. Наша команда стала как семья», — передаёт слова Видаля корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.