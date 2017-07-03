Гинтер: в следующем сезоне я не буду играть за дортмундскую «Боруссию»

23-летний защитник сборной Германии Маттиас Гинтер, ставший в составе своей сборной победителем Кубка конфедераций — 2017 в России, оценил уровень немецкой команды, а также поделился впечатлениями о России и сообщил, что этим летом покинет свой нынешний клуб — дортмундскую «Боруссию».
«Считаю, что у нас очень большой потенциал. Будем смотреть, как развиваться дальше. Мы вкладывали много сил в нашу игру, у нас высокий командный дух, мы всегда поддерживаем друг друга. Может, сборная Германии — лучшая команда в мире. Что касается впечатлений о России, то мне понравилась страна. Посетили много красивых мест. Сначала играли в Сочи, в этом городе была тёплая погода. Затем прилетели в Санкт-Петербург. Это другой, но тоже очень красивый город. С нетерпением ждём следующего года, чтобы вернуться в Россию и выступить на чемпионате мира. Надеюсь, что все игроки проведут хороший сезон в клубах. Знаю ли я, в каком клубе буду играть в предстоящем сезоне? Да. И это не дортмундская „Боруссия“», — передаёт слова Гинтера корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.