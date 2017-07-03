Джон Терри в ближайшие дни может подписать контракт с «Астон Виллой»

«Астон Вилла» близка к подписанию контракта с бывшим центральным защитником и капитаном «Челси», 36-летним Джоном Терри. Как утверждает Sky Sports, сделка должна быть официально оформлена в течение ближайших 48 часов.
После истечения контракта Терри с «Челси» он является свободным агентом. Напомним, Джон играл за «Челси» на протяжении всей своей профессиональной карьеры. В этой команде он провёл и три последних года в юношеском футболе.
«Астон Вилла» вылетела в Чемпионшип по итогам сезона-2015/16, набрав всего 17 очков — вдвое меньше, чем занявший 19-е место «Норвич Сити». Свой первый сезон в Чемпионшипе клуб из Бирмингема завершил на 13-м месте из 24.