Албин: Роналду не хотел играть на нашем газоне — и не сыграл, всё логично

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал критику нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в адрес газона стадиона «Санкт-Петербург», на котором состоялся финальный матч Кубка конфедераций. Сборная Германии обыграла команду Чили со счётом 1:0.
«Роналду не хотел играть на нашем газоне, и он не будет играть в финальном матче. Всё логично. Что касается качества газона – да, есть к нему нарекания, это относительно молодой газон. И мы понимаем, что сегодня эта опция находится в зоне риска. Именно поэтому мы отрабатываем вариант, связанный с перемещением выкатного поля из чаши стадиона на внешний периметр. Выкатное поле – это то, чем придётся заниматься серьёзно», — цитирует Албина «Фонтанка».