Владелец «Астон Виллы» сообщил о скором переходе Терри

Владелец «Астон Виллы» Тони Ся на своей официальной странице в «Твиттере» сообщил о скором переходе бывшего защитника «Челси» Джона Терри.
«Приветствуйте Джей Ти в Бирмингеме, в «Астон Вилле». Объявление в ближайшее время», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 36-летний Джон Терри согласился на переход в «Астон Виллу» и подпишет контракт на один год. Терри по окончании сезона-2016/17 покинул «Челси», в котором играл с 1998 года, и провёл за клуб в общей сложности 713 матчей, в которых забил 66 голов.
Терри согласился перейти в «Астон Виллу» и подпишет с клубом однолетний контракт