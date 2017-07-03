Полузащитник Рыбусь может перейти в «Халл Сити» Слуцкого

Полузащитник «Лиона» Мацей Рыбусь может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Pilka Nozna, представитель польского футболиста должен в Москве провести встречу с главным тренером «Халл Сити» Леонидом Слуцким по поводу возможного перехода.
Ранее агент Мариуш Пекарски, который представляет интересы хавбека, сообщил, что приезд его клиента в Москву не связан с возможным трансфером в один из местных клубов.
Слуцкий знаком с выступлениями Рыбуся по игре за «Терек» в Премьер-Лиге. Поляк выступал за грозненский клуб с 2012 по 2016 год.
Агент: приезд Рыбуся в Москву не связан с трансфером