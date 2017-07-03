«Твиттер» сборной России: на Кубке конфедераций была рабочая атмосфера

Официальный аккаунт сборной России в «Твиттере» выступил с заявлением по поводу публикации в издании «Советский спорт» информации о масштабном конфликте в сборной, «который мог стать одной из причин провала на Кубке конфедераций». Сообщалось, что стиль руководства наставника сборной России Станислава Черчесова вынудил игроков вступить в открытый конфликт с тренером.
«Друзья, даже представления не имеем, откуда взялись такие данные в сегодняшнем материале в старейшем отечественном издании! На Кубке конфедераций в сборной была рабочая атмосфера, профессиональные отношения между тренерским штабом и игроками! Знаем это не понаслышке!» — написано в аккаунте сборной России в «Твиттере».