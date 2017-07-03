Хуснуллин: газон в «Лужниках» выдержит восемь часов непрерывной игры

Современный газон на стадионе «Лужники» может выдержать до восьми часов непрерывной и интенсивной игры благодаря инновационным, впервые применяемым в России технологиям. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
«Уникальный натуральный газон на поле обновленного стадиона — одно из главных новшеств «Лужников». Для его создания в августе прошлого года было закуплено 410 кг семян лугового мятлика и английского райграса, причём их засеяли в один день.
Специальная установка сделала более 20 млн стежков. Это придаёт газону уникальную прочность — ему не страшны ни проливные дожди, ни заморозки, ни сильная жара», — цитирует Хуснуллина портал стройкомплекса Москвы.