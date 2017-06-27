А. Пронин: надеемся провести тестовый матч в «Лужниках» в ноябре при аншлаге

Генеральный директор олимпийского комплекса «Лужники» Александр Пронин рассказал об изменениях, которые произошли на стадионе, который будет принимать матчи чемпионата мира 2018 года.
«Лужники» – знаковое место для Москвы. В рамках реконструкции стены и внешний вид остались прежними. Увеличилась вместимость до 81 тыс. человек, трибуны придвинули к полю и изменили их угол наклона, благодаря чему футбол будет смотреть комфортнее. Козырёк продлён на 11 метров, чтобы все зрители могли под ним находиться. Количество входов увеличено с 13 до 16. Поле – сложнейшее инженерное сооружение. Для подогрева используется 35 км труб, для дренажа – 4,5 км, для полива — 1,5 км.
Первый тестовый матч в «Лужниках» мы собираемся провести в ноябре. Какие будут играть там команды, пока не знаем, но надеемся, что сможем провести событие, которое соберёт полные трибуны", — передаёт слова Пронина корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.