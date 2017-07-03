Грушевский: сборная Германии — это бездушная машина для убийств

Актёр и болельщик сборной России Михаил Грушевский подвёл итоги Кубка конфедераций, который завершился вчера финальным матчем в Санкт-Петербурге.
«Мне запомнился вчерашний финал Кубка конфедераций. Несмотря на все разговоры о товарищеском статусе турнира, это не был обычный спарринг. Мы узнали, что Германия располагает тремя-четырьмя хорошими составами для своей сборной. Поразительная команда. Надо брать с них пример. Хотя и большинство россиян, как и я, симпатизировали Чили. Ведь это команда, которая и дисциплинированна, и умирает на поле. А сборная Германии — это бездушная машина для убийств, которая заставляет восхищаться. Не думаю, что в мире найдётся другая сборная, которая смогла бы выдержать вчерашнее сумасшедшее начало со стороны чилийцев.
Выделю фантастическую работу вратаря сборной Чили Клаудио Браво в матче полуфинала против Португалии. Это было просто восхитительно. С посещаемостью на турнире тоже всё было хорошо, хотя были опасения.
Думаю, что упразднение Кубка конфедераций будет ошибкой. Странам типа России, ЮАР и США этот турнир необходим, чтобы провести репетицию перед чемпионатом мира», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.