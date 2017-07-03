Дзагоев: никакого конфликта с Черчесовым не было и быть не может

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев прокомментировал информацию издания «Советский спорт» о том, что стиль руководства наставника сборной России Станислава Черчесова вынудил игроков вступить в открытый конфликт с тренером.
«Хотел бы сказать несколько слов по поводу информации, которая появилась сегодня: никакого конфликта с Черчесовым у меня не было и быть не может. Я с уважением отношусь к Станиславу Саламовичу, в наших отношениях всё хорошо. В Кубке конфедераций я не участвовал исключительно из-за травмы – только два дня назад я начал тренироваться в общей группе без ограничений.
Добавлю, что сама новость никакого впечатления на меня не произвела – я даю этот комментарий только для того, чтобы люди ничего не додумывали и не верили подобной информации», — говорится на официальном сайте Дзагоева.