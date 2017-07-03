Михайлович: если «Реал» предложит Доннарумме больше, почему он должен отказать?

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович, в прошлом возглавлявший «Милан», высказал свою позицию по ситуации с вратарём россонери Джанлуиджи Доннаруммой.
«Я не знаю условий, которые „Милан“ предлагает Доннарумме, но могу сказать, что Джанлуиджи очень хорош. Но он должен помнить, что, по сути, остаётся ребёнком и должен продолжать прогрессировать, чтобы стать настоящим чемпионом. Делать это в клубе, где он вырос и где все его любят, куда проще, но переговоры продолжаются слишком уж долго.
Если «Реал», «Барселона» или другой топ-клуб предложит Доннарумме в 2-3 раза больше, то почему он должен отказываться?" — цитирует тренера Gazzetta dello Sport.