«Ювентус» отдал защитника Матьелло в аренду в СПАЛ

Защитник «Ювентуса» Федерико Матьелло продолжит карьеру в клубе СПАЛ. Туринцы отдали 21-летнего футболиста в аренду, которая рассчитана на один сезон, информирует официальный сайт «Ювентуса».
В минувшем розыгрыше итальянской Серии А Федерико Матьелло 11 раз включался в заявку на матчи, но на поле так и не вышел.
По итогам прошлого сезона СПАЛ занял первое место в итальянской Серии В, опередив ближайших преследователей на четыре очка, и гарантировал себе место в элитном дивизионе итальянского футбола.