«Ростов» — «Млада Болеслав» — 3:1. Видеообзор контрольного матча

В рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги «Ростов» провёл товарищескую встречу с клубом «Млада Болеслав», который занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Чехии в минувшем сезоне.
Игра закончилась победой «Ростова» со счётом 3:1. В составе россиян забитые мячи на свой счёт записали Павел Могилевец, Александр Гацкан и Александр Зуев.
8 июля соперником «Ростова» будет датский «Брондбю» (начало — в 18:30 мск). Также на этот день запланирована ещё одна контрольная игра (начало — в 11:30 мск), но соперник на данный момент не известен.
Видеообзор матча доступен в аккаунте клуба в YouTube.