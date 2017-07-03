«СКА-Хабаровск» интересуется хорватским нападающим Лендричем

Как стало известно «Чемпионату», «СКА-Хабаровск» интересуется хорватским нападающим Иваном Лендричем. Также за 25-летним игроком следят московский «Локомотив» и «Урал». Сумма возможной сделки составляет € 200 тыс. Также у Лендрича есть варианты трансфера в ведущие клубы Польши, Австрии и Южной Кореи.
В прошедшем сезоне чемпионата Боснии и Герцеговины Лендрич забил 20 мячей в 35 матчах в составе «Железничара» из Сараево, став лучшим бомбардиром турнира. «Железничар» вышел в первую стадию квалификации Лиги Европы, где Лендрич забил гол 29 июня в матче против черногорской «Зеты». Хорватский бомбардир покинет команду по окончании её выступления в еврокубках.