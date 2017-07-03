Иборра хочет перейти в АПЛ, «Лестер» уже начал переговоры с «Севильей»

Полузащитник «Севильи» Висенте Иборра может продолжить карьеру в чемпионате Англии. «Лестер Сити» уже начал переговоры с испанским клубом по трансферу 29-летнего футболиста, информирует Sky Sports.
«Севилья» готова продать Иборру за £ 12,5 млн (около € 14,3 млн). При этом сам футболист, согласно источнику, очень хочет попробовать свои силы в АПЛ.
В минувшем розыгрыше испанской Примеры Иборра провёл 31 матч (12 — с первых минут), в которых забил семь мячей (один — с пенальти) и отдал две голевые передачи.