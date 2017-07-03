«Эвертон» объявил о переходе М. Кина, сумма трансфера может вырасти до £ 30 млн

«Эвертон» объявил о переходе защитника «Бернли» Майкла Кина. Футболист подписал с «ирисками» контракт, рассчитанный до конца июня 2022 года. Сумма трансфера с учетом бонусов может вырасти до £ 30 млн и повторить рекорд клуба, информирует официальный сайт «Эвертона».
В минувшем сезоне АПЛ 24-летний Кин, выступавший за «Бернли» с 2014 года, провёл 35 матчей (все — с первых минут), в которых забил два мяча, отдал голевую передачу и получил четыре жёлтые карточки.
Фото доступно на официальной странице «Эвертона» в социальной сети «Твиттер».