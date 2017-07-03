В Санкт-Петербурге дети из 64 стран приняли участие в форуме «Футбол для дружбы»

В Санкт-Петербурге состоялся Международный детский форум «Футбол для дружбы» в рамках социальной инициативы ПАО «Газпром». В мероприятии приняли участие более 1000 гостей из 64 стран мира – юные футболисты, мальчики и девочки, в том числе с инвалидностью.
В мероприятии также приняли участие журналисты ведущих международных СМИ, звёзды футбола, чемпионы Олимпийских и Паралимпийских игр, легенды и руководители ФИФА, Олимпийского Комитета России и международных детских благотворительных фондов, главы футбольных федераций. Важнейшими ценностями программы являются мир, равенство и здоровый образ жизни.
Пятый сезон программы «Футбол для дружбы» прошёл в новом формате, объединив представителей Европы, Азии, Африки, Южной и Северной Америки. В 2017 году впервые был дан старт Эстафете дружбы — национальным этапам отбора юных футболистов и юных журналистов во всех странах-участницах. Результаты и имена участников были объявлены 25 апреля в Международный день футбола и дружбы, когда по традиции к участникам программы присоединились сотни тысяч детей и взрослых и в рамках празднования повязали друг другу официальный символ программы — Браслет дружбы.
В течение пятого сезона работал Международный детский пресс-центр программы «Футбол для дружбы», юные журналисты освещали события программы в своих странах готовили новости и материалы для ведущих международных спортивных СМИ, участвовали в создании материалов для международного ТВ-канала «Футбол для дружбы», ежедневной детской газеты, официального радиоканала программы и детских интернет-ресурсов. Материалы готовились на 43 языках. Финальные мероприятия Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» освещали более 2 тыс. журналистов со всего мира.
В рамках подготовки к чемпионату и форуму ребята и взрослые со всего мира приняли участие в спортивно-образовательных трёхдневных сборах в Санкт-Петербурге. Для них были проведены футбольные тренировки под руководством юных тренеров, мастер-классы звёзд мирового футбола, игровые занятия Школы девяти ценностей, олимпийские уроки с выступлением руководителей и послов Олимпийского комитета России.
По традиции все юные участники финальных мероприятий программы «Футбол для дружбы» посещают футбольный матч. Ребята поддержали сборные Чили и Германии на финале Кубка конфедераций, который прошёл на новом стадионе «Санкт-Петербург».
«Мы создали проект, в котором юные футболисты выступают ключевыми действующими лицами. Нашу идею поддержали множество спортсменов, журналистов и общественных организаций. В этом году в «Футболе для дружбы» участвовало рекордное количество стран — 64. Это позволило ребятам со всего света продемонстрировать свою приверженность равенству и миру, и, по сути, выступить юными послами дружбы», — сказал председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков.
«Мы рады поддержать уникальную инициативу официального партнёра ФИФА и чемпионата мира по футболу 2018 года компании «Газпром». Форум – прекрасный пример того, как футбол даёт равные возможности девочкам и мальчикам, и миссия ФИФА — поддерживать подобные инициативы», — сказала генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.
В Санкт-Петербурге дети из 64 стран приняли участие в форуме «Футбол для дружбы»